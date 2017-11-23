Моуринью сменил трансферные приоритеты на лето
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сменил трансферные приоритеты своей команды на лето.
Так, по сведениям Manchester Evening News, наставник "красных дьяволов" одной из главных трансферных целей для клуба сделал форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. Моуринью надеется, что поспособствовать переходу 24-летнего нападающего в его команду поможет полузащитник "Юнайтед" Поль Погба, с которым аргентинец вместе выступал за "старую сеньору".
Напомним, ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" будет готов заплатить за Гризманна всю сумму отступных. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|12
|34
|2
|Манчестер Юнайтед
|12
|26
|3
|Челси
|12
|25
|4
|Тоттенхэм
|12
|23
|5
|Ливерпуль
|12
|22
|6
|Арсенал Лондон
|12
|22
|7
|Бернли
|12
|22
|8
|Уотфорд
|12
|18
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|12
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|14
|12
|Лестер Сити
|12
|13
|13
|Борнмут
|12
|13
|14
|Саутгемптон
|12
|13
|15
|Сток Сити
|11
|12
|16
|Эвертон
|12
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|12
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|9
|19
|Суонси Сити
|12
|8
|20
|Кристал Пэлас
|12
|5