Моуринью смирился с выбором Гризманна

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью смирился с выбором, который сделал форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн.

Как информирует le10sport, наставник "красных дьяволов" не будет предпринимать попыток подписать 26-летнего нападающего "матрасников" ввиду того, что тот предпочитает переезду на Туманный Альбион переход в каталонскую "Барселону".

Напомним, ранее появилась информация, что "Манчестер Юнайтед" не теряет надежд подписать Гризманна. | soccernews.ru