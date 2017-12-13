Моуринью смирился с выбором Гризманна

Теги антуан гризманнбарселонаатлетико мадридманчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью смирился с выбором ГризманнаГлавный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью смирился с выбором, который сделал форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн.

Как информирует le10sport, наставник "красных дьяволов" не будет предпринимать попыток подписать 26-летнего нападающего "матрасников" ввиду того, что тот предпочитает переезду на Туманный Альбион переход в каталонскую "Барселону".

Напомним, ранее появилась информация, что "Манчестер Юнайтед" не теряет надежд подписать Гризманна. | soccernews.ru

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