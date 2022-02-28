Моуринью смотрел матч со "Специей" в клубном автобусе "Ромы"

Фото твиттер "Ромы"

Стало известно, где находился наставник "Ромы" Жозе Моуринью во время игры 27-го тура Серии А против "Специи".

Португальский специалист в компании спортивного директора клуба Тиагу Пинту следил за матчем в клубном автобусе.

Напомним, что тренер "волков" отбывает двухматчевую дисквалификацию за жест в адрес арбитра.

"Рома" победила "Специю" со счётом 1:0, забив единственный гол на 97-й минуте с пенальти.

Не пропустите: Моуринью попросил "Рому" купить защитника "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru