Моуринью: "Со мной тяжело тем игрокам, которые не настолько амбициозны, как я"

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Моуринью: "Со мной тяжело тем игрокам, которые не настолько амбициозны, как я"

Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что он намерен в ближайшее время вернуться к работе.

"Не думаю, что следующим местом моей работы станет Премьер-лига. Выигранные мной трофеи являются гарантией успеха в будущем. О моих достижениях не может забыть даже тот, кто хочет этого. Мой последний трофей - победа в Лиге Европы. Это было всего полтора года назад. А восемь месяцев назад я играл в финале Кубка Англии.

Я могу дать команде свой опыт, класс, знания и амбициозность. Со мной тяжело тем игроком, которые не настолько амбициозны, как я. Кто-то может назвать меня ублюдком. Но меня выбирают, чтобы побеждать", - приводит слова Моуринью DAZN.

Напомним, что последним клубом Моуринью был "Манчестер Юнайтед", из которого он был уволен по ходу нынешнего сезона.

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