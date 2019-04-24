Моуринью: "Со мной тяжело тем игрокам, которые не настолько амбициозны, как я"
Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что он намерен в ближайшее время вернуться к работе.
"Не думаю, что следующим местом моей работы станет Премьер-лига. Выигранные мной трофеи являются гарантией успеха в будущем. О моих достижениях не может забыть даже тот, кто хочет этого. Мой последний трофей - победа в Лиге Европы. Это было всего полтора года назад. А восемь месяцев назад я играл в финале Кубка Англии.
Я могу дать команде свой опыт, класс, знания и амбициозность. Со мной тяжело тем игроком, которые не настолько амбициозны, как я. Кто-то может назвать меня ублюдком. Но меня выбирают, чтобы побеждать", - приводит слова Моуринью DAZN.
Напомним, что последним клубом Моуринью был "Манчестер Юнайтед", из которого он был уволен по ходу нынешнего сезона.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|30
|75
|2
|Порту
|30
|75
|3
|Спортинг Лиссабон
|30
|67
|4
|Брага
|30
|64
|5
|Морейренсе ФК
|30
|49
|6
|Витория Гимарайнш
|30
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|7
|Белененсиш
|30
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|Рио Аве
|30
|38
|9
|Санта-Клара
|30
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|10
|Портимоненсе
|30
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|11
|Дешпортиво Авеш
|30
|33
|12
|Маритиму
|30
|33
|13
|Витория Сетубал
|30
|32
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|Боавишта
|30
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|КД Тондела
|30
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|Дешпортиво Чавес
|30
|28
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|30
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