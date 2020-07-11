Моуринью собирается прервать бестрофейный период "Тоттенхэма"

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Моуринью собирается прервать бестрофейный период "Тоттенхэма"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью выразил надежду, что ему удастся выиграть трофей со "шпорами".

Напомним, что столичная команда не завоевала ни одного кубка за последние 12 лет.

"Верю, что мы сможем выиграть трофей в период моего трёхлетнего контракта. Я сосредоточен на своей работе. Сколько времени потребовалось Клоппу в "Ливерпуле"? Четыре года плюс покупка одного из лучших вратарей и центральных защитников в мире. Я настроен оптимистично", - приводит слова Моуринью Goal.com.

Португалец возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года, сменив на посту главного тренера Маурисио Почеттино.

Не пропустите: Моуринью признался, что "Тоттенхэм" находится в сложной ситуации. | http://soccernews.ru
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