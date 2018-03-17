Моуринью собирается приобрести несколько игроков "Севильи"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюсевилья

Моуринью собирается приобрести несколько игроков "Севильи"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью планирует усилить команду футболистами "Севильи".

"Как вы думаете, у "Севильи" нет футболистов, которые будут играть прямо в моей команде? Я не могу назвать их, потому что, если я их назову, их агенты будут прыгать от счастья. В "Севилье" есть много игроков, которые будут выступать в моей команде" - приводит слова Моуринью AS.

Напомним, что ранее "Севилья" выбила "МЮ" из Лиги Чемпионов.

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комментарии
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Ахахаха. Отскочил от Севильи в ЛЧ

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БОМБАРДИР

ЖОЗЕФИНА ИДИ ВОРУЙ-ОСЕЛ ПОРТУГАЛСКИЙ

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asdas

высокомерный тип

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asdas

иди ты нахуй пидрила. заебал он пора бы его выгнать и вообще не подпустить европейским грандам

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