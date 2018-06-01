Моуринью собирается заменить Мату игроком сборной России

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с заменой для полузащитника Хуана Маты, который этим летом, скорее всего, покинет клуб.

Как сообщает The Sun, наставник "красных дьяволов" намерен усилить среднюю линию своей команды хавбеком ЦСКА Александром Головиным.

По сведениям издания, именно за игрой армейца Моуринью следил в недавнем товарищеском матче между сборными России и Австрии.

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