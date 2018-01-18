Моуринью согласен на трансфер Роналду в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" может вернуть нападающего "Реала" Криштиану Роналду, сообщает La Sexta.

По сведениям издания, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью одобрил покупку своего соотечественника, несмотря на то, что у них ранее были конфликты.

Напомним, что 32-летний Роналду требует от "Реала" повышения зарплаты до 40 миллионов евро в год, но клуб не намерен удовлетворять его требования.

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