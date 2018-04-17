Моуринью согласен продать Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью согласился продать хавбека команды Поля Погба​.

Как сообщает источник, футболист может покинуть "МЮ" ближайшим летом.

По информации прессы, отношения между португальским специалистом и французским игроком ухудшились. Именно поэтому Моуринью не будет против ухода из команды хавбека.

В текущем сезоне Погба сыграл в 22-х матчах АПЛ, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

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