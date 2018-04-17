Моуринью согласен продать Погба
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью согласился продать хавбека команды Поля Погба.
Как сообщает источник, футболист может покинуть "МЮ" ближайшим летом.
По информации прессы, отношения между португальским специалистом и французским игроком ухудшились. Именно поэтому Моуринью не будет против ухода из команды хавбека.
В текущем сезоне Погба сыграл в 22-х матчах АПЛ, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач.
Читайте: Анри: "Погба не может играть каждую неделю так, как это он сделал против "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|33
|71
|3
|Ливерпуль
|34
|70
|4
|Тоттенхэм
|33
|67
|5
|Челси
|33
|60
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|33
|52
|8
|Лестер Сити
|33
|43
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|34
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|35
|14
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|34
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|33
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|34
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