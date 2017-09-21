Моуринью сомневается в целесообразности проведения Кубка английской лиги

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Моуринью сомневается в целесообразности проведения Кубка английской лиги

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказал своё мнение относительно целесообразности проведения Кубка английской лиги.

"Возможно, без Кубка лиги английский футбол станет лучше. В таком случае у команд из АПЛ будет больше сил на еврокубковые матчи" - приводит слова Моуринью BBC.

Напомним, что накануне "МЮ" разгромил "Бертон" со счётом 4:1 и вышел в 4-й раунд Кубка Лиги. | http://soccernews.ru

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