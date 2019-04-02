Моуринью сообщил о готовности возглавить "Баварию"

1 Теги жозе моуриньюбавария мюнхенинтер миланпорту

Моуринью сообщил о готовности возглавить "Баварию"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что думает об информации о том, что его приглашают в "Баварию". Об этом сообщает Record.

"Почему бы и нет? Я еще не работал в этой стране. Я хочу выиграть еще одну Лигу чемпионом и взять пятое чемпионство в разных странах. Мои амбиции не имеют границ, но желания не всегда исполняются", - сказал Моуринью.

Ранее Моуринью выигрывал Лигу чемпионов вместе с "Порту" и "Интером". Последним местом работы 56-летнего португальца был "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Бавария" всерьёз рассматривает вариант с приглашением Моуринью| http://soccernews.ru

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Комментарии

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sashakostin

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