Моуринью сообщил примерные сроки возвращения Кейна



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что нападающий команды Харри Кейн может вернуться в строй в нынешнем сезоне. В данный момент форвард восстанавливается после разрыва мышцы задней поверхности левого бедра.

"Кейн может вернуться к матчу с "Лестером" 9 мая. Не исключено, что этот матч будет иметь очень важное значение для нашей команды. Возможно, мы будем бороться за четвертое место или за пятое-шестое. Надеюсь, что Харри поможет нам в этой встрече. Мы не форсируем его восстановление. Он спокойно проходит курс реабилитации, но у меня есть некое предчувствие. Достаточно вспомнить Льориса. Ожидалось, что он вернется в строй в феврале, но он смог выйти на поле в январе", - приводит слова Моуринью talkSPORT.

В нынешнем сезоне 26-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал две результативных передачи.

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