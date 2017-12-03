Моуринью сообщил, в ком нуждается его команда

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уже строит планы на зимнее трансферное окно.

Так, по сведениям The Sun, наставник "красных дьяволов" уже дал поручение скаутам своего клуба представить список игроков атакующего плана, которых можно было подписать в январе следующего года и которые бы были способны усилить его команду.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может отказаться от покупок Бэйла и Гризманна. | soccernews.ru