Моуринью составил символическую сборную сезона в Лиге Чемпионов

Известный португальский тренер Жозе Моуринью представил свою версию символической сборной Лиги Чемпионов по итогам минувшего сезона.

Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль");

Защитники: Трент Александр-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все - "Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Аякс");

Полузащитники: Френки де Йонг, Донни ван де Бек (оба - "Аякс"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм");

Нападающие: Мохамед Салах, Садио Мане (оба - "Ливерпуль"), Лионеля Месси ("Барселона").

Напомним, что победителем ЛЧ стал "Ливерпуль", "Тоттенхэм" был финалистом турнира, а "Аякс" и "Барселона" выбыли на стадии 1/2 финала.

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