Моуринью спас жизнь одноклубнику в бытность футболистом
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью в 1986 году спас жизнь партнеру по клубу "Комерсиу и Индустрия" португальскому форварду Де.
"Моуринью спас мне жизнь", - рассказал Де журналисту Николя Виласу.
В тот день Де ехал в автомобиле, который внезапно загорелся. Моуринью бросился на помощь партнеру по команде и вытащил его из горящего автомобиля.
Не пропустите: Моуринью признал, что поступил неправильно, проведя тренировку в парке во время карантина. | http://soccernews.ru
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