Моуринью спрогнозировал победителей групп на Чемпионате Мира

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью спрогнозировал победителей групп на предстоящем Чемпионате Мира в России.

Так, по мнению наставника "красных дьяволов", в 1/8 финала турнира выйдут: от группы "А" - 1. Уругвай, 2. Россия; от группы "В" - 1. Испания, 2. Португалия; от группы "С" - 1. Франция, 2. Австралия; от группы "D" - 1. Аргентина, 2. Нигерия; от группы "Е" - 1. Бразилия, 2. Швейцария; от группы "F" - 1. Германия, 2. Мексика; от группы "G" - 1. Англия, 2. Бельгия; от группы "H" - 1. Сенегал, 2. Польша.

Напомним, Моуринью прокомментировал второй летний трансфер "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru