Моуринью спрогнозировал победителей групп на Чемпионате Мира

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Моуринью спрогнозировал победителей групп на Чемпионате МираГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью спрогнозировал победителей групп на предстоящем Чемпионате Мира в России.

Так, по мнению наставника "красных дьяволов", в 1/8 финала турнира выйдут: от группы "А" - 1. Уругвай, 2. Россия; от группы "В" - 1. Испания, 2. Португалия; от группы "С" - 1. Франция, 2. Австралия; от группы "D" - 1. Аргентина, 2. Нигерия; от группы "Е" - 1. Бразилия, 2. Швейцария; от группы "F" - 1. Германия, 2. Мексика; от группы "G" - 1. Англия, 2. Бельгия; от группы "H" - 1. Сенегал, 2. Польша.

Напомним, Моуринью прокомментировал второй летний трансфер "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
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