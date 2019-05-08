Моуринью сравнил игроков "Барселоны" с детьми

Известный португальский тренер Жозе Моуринью дал оценку действиям игроков "Барселоны" в обороне, когда "Ливерпуль" забивал четвёртый гол в ворота каталонцев.

"Если такой гол ты увидишь в матче юношеских команд, ребят лет 14−15, то скажешь, что у пропустивших его мальчишек нефутбольное мышление. Очень трудно найти оправдание тому, что произошло. Хотелось бы услышать объяснение Вальверде", - сказал Моуринью.

Напомним, что "Ливерпуль" неожиданно разыграл угловой и Дивок Ориги беспрепятственно расстрелял в упор Марка-Андре тер Штегена.

В итоге "красные" разгромили "Барселону" со счётом 4:0 и по итогам двух встреч добыли путёвку в финал Лиги Чемпионов.

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