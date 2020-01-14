Моуринью сравнил состав "Тоттенхэма" с конкурентами
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался по поводу состава команд нескольких клубов АПЛ. Об этом сообщает Sky Sports.
"У нас не может быть такого же состава, как у некоторых других команд. Это не наша история.
Я вчера смотрел матч "Сити" о обратил внимание на их скамейку запасных: Стерлинг, Бернарду Силва, Гюндоган, Отаменди. Понимаете?
А если взглянуть на скамейку "Ливерпуля". Это при том, что они потеряли из-за травм Матипа, Ловрена, Наби Кейта и Фабиньо.
Я им не завидую. У меня невероятная работа, у них другая работа", - сказал Моуринью.
Португальский специалист возглавил "Тоттенхэм" 20 декабря 2019 года. Команда занимает 8 место в турнирной таблице АПЛ.
А еще: "Тоттенхэм" этой зимой хочет приобрести форварда и хавбека| http://soccernews.ru
главное
-
Стал известен план подготовки сборной России к Евро-2020
-
"Барселона" впервые возглавила рейтинг топ-клубов от Deloitte
-
"Тамбов" включился в борьбу за Ананидзе
-
Сетьен входил в тренерский штаб сборной России по пляжному футболу. Сегодня он возглавил "Барселону"
-
Второй раунд разборок в Кубке Англии, самая зрелищная битва во Франции и приоритеты "Интера": рассказываем, что посмотреть посреди недели
Лента новостей
-
Игроки клуба 3-го испанского дивизиона обрадовались попаданию на "Реал" в Кубке Испании
-
Лёв недоволен тем, что Нюбель решил перейти в "Баварию"
-
"Уотфорд" объявил о переходе нападающего Игнасио Пуссетто
-
1
Пике написал прощальный пост Вальверде
-
"Наполи" обыграл "Перуджу" в 1/8 финала Кубка Италии
-
Моуринью сравнил состав "Тоттенхэма" с конкурентами
-
"МЮ" не может согласовать со "Спортингом" трансфер Фернандеша
-
Дуглас Сантос перевез дочь и жену в Санкт-Петербург
-
"Локомотив" прилетел в Испанию на первый сбор
-
2
Сетьен: "Месси - невероятный. Он уникален"
-
Бартомеу высказался о бывшем наставнике "Барселоны" Вальверде
-
"Тоттенхэм" этой зимой хочет приобрести форварда и хавбека
-
1
Сетьен прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Барселоны"
-
Месси попрощался с Вальверде
-
Форвард "Милана" Борини продолжит карьеру в "Вероне"
-
"Барселона" представила нового главного тренера Кике Сетьена
-
В Испании состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка страны
-
Доннарумма из-за повреждения может пропустить матч Кубка Италии
-
1
Карпин: "Федун в курсе всего, абсолютно. Он лично визирует каждую сделку"
-
Стал известен план подготовки сборной России к Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14