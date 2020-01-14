Моуринью сравнил состав "Тоттенхэма" с конкурентами

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Моуринью сравнил состав "Тоттенхэма" с конкурентами

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался по поводу состава команд нескольких клубов АПЛ. Об этом сообщает Sky Sports.

"У нас не может быть такого же состава, как у некоторых других команд. Это не наша история.

Я вчера смотрел матч "Сити" о обратил внимание на их скамейку запасных: Стерлинг, Бернарду Силва, Гюндоган, Отаменди. Понимаете?

А если взглянуть на скамейку "Ливерпуля". Это при том, что они потеряли из-за травм Матипа, Ловрена, Наби Кейта и Фабиньо.

Я им не завидую. У меня невероятная работа, у них другая работа", - сказал Моуринью.

Португальский специалист возглавил "Тоттенхэм" 20 декабря 2019 года. Команда занимает 8 место в турнирной таблице АПЛ.

А еще: "Тоттенхэм" этой зимой хочет приобрести форварда и хавбека| http://soccernews.ru
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