Моуринью стал четвёртым тренером, проведшим 150 матчей в Лиге Чемпионов

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью провёл юбилейный матч в Лиге Чемпионов.

Вчерашняя игра против "РБ Лейпциг" в 1/8 финала главного еврокубка стала для португальца 150-й в турнире.

Ранее этой отметки достигали только Алекс Фергюсон, Арсен Венгер и Карло Анчелотти.

При этом Моуринью занимает второе место по числу побед в первых 150 матчах ЛЧ. В его активе 81 выигранный поединок, а лидирует по этому показателю Анчелотти (84).

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