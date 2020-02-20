Моуринью стал четвёртым тренером, проведшим 150 матчей в Лиге Чемпионов
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью провёл юбилейный матч в Лиге Чемпионов.
Вчерашняя игра против "РБ Лейпциг" в 1/8 финала главного еврокубка стала для португальца 150-й в турнире.
Ранее этой отметки достигали только Алекс Фергюсон, Арсен Венгер и Карло Анчелотти.
При этом Моуринью занимает второе место по числу побед в первых 150 матчах ЛЧ. В его активе 81 выигранный поединок, а лидирует по этому показателю Анчелотти (84).
Не пропустите: Моуринью почти шесть лет не побеждает в плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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