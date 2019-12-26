Моуринью стал рекордсменом АПЛ

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью в очередной раз переписал историю английской Премьер-лиги.

Команды "Особенного" одержали 6 побед и 2 раза сыграли вничью в день Boxing Day - 26 декабря.

Как сообщает Opta, это рекордная беспроигрышная серия. Ни одному другому тренеру, работавшему в АПЛ, не удавалось подобное.

Напомним, что до "Тоттенхэма" Моуринью возглавлял "Манчестер Юнайтед" и дважды "Челси".

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