Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью стал вратарём в благотворительном матче.

Португальский специалист сыграл в воротах в поединке между звёздами футбола и звёздами шоу-бизнеса, который проходил в Лондоне.

Jose Mourinho's best bits so far in the #Game4Grenfell game pic.twitter.com/lsCevwmGGK