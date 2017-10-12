Моуринью станет самым высокооплачиваемым тренером мира
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью станет самым высокооплачиваемым тренером мира.
Как информирует The Sun, "красные дьяволы" готовы предложить своему наставнику новый пятилетний контракт. За это время португальский специалист сможет заработать порядка 72-х миллионов евро. При этом, как сообщалось ранее, размер оклада "особенного" останется на прежнем уровне - солидная прибавка к заработной плате будет предусмотрена за счет завоевания трофеев и высокой итоговой позиции в турнирной таблице Премьер-Лиги.
Напомним, Моуринью намерен заполучить Бэйла, несмотря на его частые травмы. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0