Моуринью: "Судья отработал хорошо, но принял очень важное решение, не назначив пенальти"

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Моуринью: "Судья отработал хорошо, но принял очень важное решение, не назначив пенальти"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал комментарии после матча 21-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

"Я доволен игроками и их желанием победить. Очень рад, что работаю с этой командой. Сегодня был неудачный день для главного арбитра Поусона. Он фантастический судья, один из лучших в Европе. Поусон отработал хорошо, но принял очень важное решение, не назначив пенальти. Мы не реализовали хорошие моменты, но я очень расстроен из-за того, что нам не дали пенальти" - приводит слова Моуринью BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон". | http://soccernews.ru

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