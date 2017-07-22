Моуринью: "Существующий календарь не то что не уважает, но не защищает клубы"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о шансах клуба из АПЛ выиграть Лигу Чемпионов.

"Вы знаете, что английскому клубу сделать это гораздо сложнее из-за перегруженности календаря, и это очевидно. Все говорят о высоком уровне соревновательности АПЛ, о количестве игр, о дополнительном турнире в виде Кубка лиги, где в полуфинале предусмотрены две встречи, а финал проводится в разгар сезона, так что отдыхать особо некогда.

Существующий календарь не то что не уважает, но не защищает клубы и влияет на интенсивность матчей. Даже кубковые матчи с клубами из Чемпионшипа, третьей и четвертой лиг получаются боевитыми.

Между тем в других странах предусмотрен зимний перерыв. Иногда у них есть возможность дать футболистам передышку, отправить их в отпуск, после которого они возвращаются и в решающих играх Лиги Чемпионов играют еще сильнее. Такая возможность есть у немецких, испанских и французских клубов, но не у английских" - приводит слова Моуринью ESPN.

Читайте также: Моуринью рассказал, как долго он намерен тренировать "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru