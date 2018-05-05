Моуринью связывает поражение от "Брайтона" с отсутствием на поле Лукаку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью видит причину поражения от "Брайтона" в отсутствии на поле Ромелу Лукаку.

"Ну почему играет Лукаку? Почему всегда Лукаку? Почему опять Лукаку? Вы постоянно задаете такой вопрос. Теперь вы можете получить ответ! Вероятно, мы не столь хороши в индивидуальном плане, но я продолжаю повторять - если удалось занять второе место, это прекрасно" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что вчера "Брайтон" одержал победу над "МЮ" со счетомс 1:0.

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