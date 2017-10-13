Моуринью: "Сыграем с "Ливерпулем" с девятью нападающими"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью иронически ответил на предложение журналиста выбрать более атакующий стиль игры на матч восьмого тура АПЛ с "Ливерпулем".

"Мы выйдем на поле с одним защитником и девятью нападающими, не переживайте. Перейдём на новую схему - это будет эволюция "дубль-ве". Сыграем с девятью атакующими игроками, не беспокойтесь" - сказал Моуринью.

Напомним, что матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" состоится в субботу в 14:30 по московскому времени.

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