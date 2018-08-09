Моуринью таки нашел нового центрального защитника для "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью таки нашел нового центрального защитника для своей команды. Помогли ему в этом пользователи в твиттере.

Надпись над фото гласит: "Ты сможешь сыграть центрального защитника".

Напомним, под занавес трансферного окна "красные дьяволы" торговали Джерома Боатенга ("Бавария"), Тоби Алдервейрелда ("Тоттенхэм"), Харри Магуайра ("Лестер") и Йерри Мину ("Барселона"). В итоге клубу так и не удалось подписать центрбека.

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