Моуринью таки нашел нового центрального защитника для "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью таки нашел нового центрального защитника для "Манчестер Юнайтед"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью таки нашел нового центрального защитника для своей команды. Помогли ему в этом пользователи в твиттере.

Надпись над фото гласит: "Ты сможешь сыграть центрального защитника".

Напомним, под занавес трансферного окна "красные дьяволы" торговали Джерома Боатенга ("Бавария"), Тоби Алдервейрелда ("Тоттенхэм"), Харри Магуайра ("Лестер") и Йерри Мину ("Барселона"). В итоге клубу так и не удалось подписать центрбека.

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