Моуринью: "Тоттенхэм" может в следующем сезоне выиграть АПЛ"
Новый главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью порассуждал о перспективах команды стать победителем АПЛ.
Стоит отметить, что "шпоры" дважды в истории становились чемпионами Англии, в последний раз - в 1961 году.
"В этом сезоне мы не сможем выиграть АПЛ, но можем в следующем. Не точно выиграем, а можем выиграть", - цитирует португальца BBC.
"Тоттенхэм" назначил Моуринью в среду вместо уволенного днём ранее Маурисио Почеттино.
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