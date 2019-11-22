Моуринью: "Тоттенхэм" может в следующем сезоне выиграть АПЛ"

Новый главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью порассуждал о перспективах команды стать победителем АПЛ.

Стоит отметить, что "шпоры" дважды в истории становились чемпионами Англии, в последний раз - в 1961 году.

"В этом сезоне мы не сможем выиграть АПЛ, но можем в следующем. Не точно выиграем, а можем выиграть", - цитирует португальца BBC.

"Тоттенхэм" назначил Моуринью в среду вместо уволенного днём ранее Маурисио Почеттино.

Не пропустите: Тренер "Лилля" раскритиковал Моуринью. | http://soccernews.ru