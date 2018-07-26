Моуринью: "Трансфер Роналду может дополнительно мотивировать конкурентов "Ювентуса"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал трансфер форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

" Криштиану Роналду в "Ювентусе"? Это фантастическое подписание для итальянского футбола. "Юве" доминировал в Италии в течение многих лет, и теперь ему будет еще проще побеждать с игроком такого уровня. Однако я считаю, что этот трансфер может стать дополнительным источником мотивации для их соперников "старой синьоры" - "Милана", "Ромы", "Интера" и "Наполи ", - цитирует наставника "красных дьяволов" Le 10 Sport.

Напомним, Аллегри сделал прогноз о карьере Роналду в "Ювентусе". | soccernews.ru