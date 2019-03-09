Моуринью требует, чтобы Перес продал четырех футболистов

Португальский специалист Жозе Моуринью назвал "Реалу" условие, при котором он готов возглавить клуб.

По сведениям Sport.es, "особенный" требует у президента мадридского клуба Флорентино Переса, чтобы при первой возможности команду покинули Серхио Рамос, Марсело, Гарет Бэйл и Карим Бензема.

Отмечается, что Перес согласился на условия португальца.

Напомним, что по слухам Марсело заинтересован в переходе в "Ювентус", а Рамос недавно конфликтовал с президентом клуба.

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