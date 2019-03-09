Моуринью требует, чтобы Перес продал четырех футболистов

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Моуринью требует, чтобы Перес продал четырех футболистов

Португальский специалист Жозе Моуринью назвал "Реалу" условие, при котором он готов возглавить клуб.

По сведениям Sport.es, "особенный" требует у президента мадридского клуба Флорентино Переса, чтобы при первой возможности команду покинули Серхио Рамос, Марсело, Гарет Бэйл и Карим Бензема.

Отмечается, что Перес согласился на условия португальца.

Напомним, что по слухам Марсело заинтересован в переходе в "Ювентус", а  Рамос недавно конфликтовал с президентом клуба.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Ну хотя-бы какой-то плюс будет в случае назначения Моура.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Рамос и Марсело годами верой и правдой служили интересам клуба. И еще вполне способны на это. Ты из тех, кто выкидывает на свалку легенд клуба? Мда

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Mutaloff
Mutaloff

А я тебе так скажу,что Реал ещё в прошлом сезоне намекал нам на нехватку мотивации,старение лидеров,отсутствие ротации,усиления или ты сторонник режима Переса, которому нужен Ней и стадион размером с Аэропорт?Сейчас нужно первым делом за ручку к выходу взять Солари и Переса,назначить руководителей и тренера,которые знают цену понятию "Больше,чем клуб",которые встряхнут этот дряхлый Реал и начнут новую эру,поверь без этого сейчас не обойтись и даже адекватные школьники это поймут в отличие от тебя вслепую верующего и невидящего проблем фана Реала.

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Mutaloff
Mutaloff

Назови мне свою причину провала Реала в этом году?

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Mutaloff
Mutaloff

Или ты предлагаешь всех,кто верой и правдой служит клубу до конца карьеры в клубе держать мдэ...Такое

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

В мире нет клубов, кроме возможно двух ( по идеологическим причинам) которые откажутся сейчас от Рамоса или отттого же Марсело. Они реально могут усилить любую команду.Я не знаю, смотришь ты матчи Реала или нет ( мне кажется врятли, учитывая твою писанину) Но я не вижу особого ухудшения именно в их игре. Команда подсела комплексно. Нужен лидер в атаке, и пара усилений. По твоей логике нужно менять всех, а это бред.

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Mutaloff
Mutaloff

Гмм...Причём тут это,смысл,если два индюка уже 2 год играют не на своём уровне!Надо продать,пока на них ещё спрос есть и пусть уже регилон и вальехо начнут играть в основе.

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