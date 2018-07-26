Моуринью требует от "Манчестер Юнайтед" выделить 67 миллионов евро на покупку нового игрока

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Моуринью требует от "Манчестер Юнайтед" выделить 67 миллионов евро на покупку нового игрокаГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью требует от руководства своего клуба выделить 67 миллионов евро на покупку нового игрока.

По сведениям The Sun, указанную сумму наставник "красных дьяволов" желает потратить на защитника "Лестера" Харри Магуайра. Португальский специалист уверен, что такое предложение убедит "лис" расстаться с 25-летним беком.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" в рамках Международного кубка чемпионов обыграл "Милан". | soccernews.ru

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