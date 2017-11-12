Моуринью требует продлить контракты с четырьмя игроками

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Моуринью требует продлить контракты с четырьмя игроками

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью требует продлить контракты с четырьмя игроками, чьи контракты истекают по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает Tribalfootball, португальский наставник хочет сохранить Дейли Блинда, Эшли Янга, Андера Эрреру и Хуана Мату.

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