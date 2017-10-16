Моуринью требует увеличения своего оклада в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов подписать новый контракт с клубом, если будет увеличен его оклад.

Как сообщает The Guardian, португальский специалист хочет, чтобы его зарплата выросла в соответствии с успехами и прогрессом, которого ему удалось достичь с манкунианцами.

Напомним, что сейчас Моуринью зарабатывает в "МЮ" почти 17 миллионов евро в год.

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