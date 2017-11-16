Моуринью: "У Джонса были проблемы со здоровьем, но он поехал в сборную и вернулся с травмой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью раскритиковал защитника команды Фил Джонс, который отправился в сборную Англии будучи не совсем здоровым.

"Я считаю неправильным, если футболист с травмой играет за сборную в товарищеском матче. У Джонса были проблемы со здоровьем в последние недели. Он был вынужден пропускать матчи за клуб и вышел на поле только в важной встрече с "Челси". После этого он поехал в сборную и вернулся оттуда с травмой.

При этом игроки некоторых клубов не вызываются в сборную даже с повреждениями ногтя и пальца или из-за простуды. Они спокойно отдыхают во время матчей сборных. А другие команды теряют своих игроком из-за травм. Интересно, сыграют ли в следующих турах футболисты, которые не поехали в сборную Англии? Наппример, Делф или Дринкуотер. А вот Джонс точно не поможет нам", - приводит слова Моуринью Mirror.

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