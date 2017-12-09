Моуринью: "У игроков "Манчестер Сити" хорошая динамика в атаке, они изобретательны"

Теги манчестер юнайтедманчестер ситижозе моуринью

Моуринью: "У игроков "Манчестер Сити" хорошая динамика в атаке, они изобретательны"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью раскритиковал "Манчестер Сити" перед очным противостоянием в АПЛ.

"Впечатлён ли я игрой "Манчестер Сити"? У них хорошая команда, и в игре соперников мне нравится многое. Они хорошо защищаются и неплохо реагируют на потери мяча. 

У игроков "Манчестер Сити" хорошая динамика в атаке, они изобретательны. У них потрясающие футболисты и фантастический тренер. У них много хорошего. Но если вы спросите меня, что мне не нравится, я отвечу, что они очень легко теряют равновесие. Немного ветра — и они падают", — сказал он. 

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