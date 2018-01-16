Моуринью: "У "Манчестер Юнайтед" есть шанс подписать Санчеса"

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Моуринью: "У "Манчестер Юнайтед" есть шанс подписать Санчеса"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о возможном подписании его клубом форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса.

"Он является игроком "Арсенала", и у нас есть ощущение, что он может остаться в своем клубе, но также мы чувствуем, что он может уйти, и если он таки уйдет, я думаю, что у нас есть шанс его подписать. Но, скорее всего, в услугах такого игрока, как он, заинтересованы и другие большие клубы. Кто знает, как будет развиваться ситуация", - цитирует наставника "красных дьяволов" Manchester Evening News.

Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити". | soccernews.ru

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