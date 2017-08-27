Моуринью: "У нас очень крепкий коллектив, все они очень дружественны и сражаются друг за друга"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюлестер сити

Моуринью: "У нас очень крепкий коллектив, все они очень дружественны и сражаются друг за друга"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил игру своих подопечных в матче с "Лестером" (2:0).

"Все дело в качестве футболистов. Они не просто хороши, а еще и мотивированы помогать друг другу. Не важно, играют они с первых минут или выходят на замену. У нас очень крепкий коллектив, все они очень дружественны и сражаются друг за друга с огромным сопереживанием.

Я действительно рад, но не за себя. Когда тренеры делают замены, всегда делают правильные изменения, однако иногда это работает против. Я рад за Феллаини, Лингарда и Рэшфорда" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Смотрите также обзор матча "МЮ" - "Лестер". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Реал" теряет первые очки в Ла Лиге, довольствуясь ничьей с "Валенсией"

"Реал" теряет первые очки в Ла Лиге, довольствуясь ничьей с "Валенсией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Хаддерсфилд Таун 3 7
3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 3 7
5 Челси 3 6
6 Уотфорд 3 5
7 Саутгемптон 3 5
8 Ливерпуль 2 4
9 Сток Сити 3 4
10 Эвертон 3 4
11 Суонси Сити 3 4
12 Тоттенхэм 2 3
13 Арсенал Лондон 2 3
14 Бернли 2 3
15 Ньюкасл Юнайтед 3 3
16 Лестер Сити 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов