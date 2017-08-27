Моуринью: "У нас очень крепкий коллектив, все они очень дружественны и сражаются друг за друга"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил игру своих подопечных в матче с "Лестером" (2:0).

"Все дело в качестве футболистов. Они не просто хороши, а еще и мотивированы помогать друг другу. Не важно, играют они с первых минут или выходят на замену. У нас очень крепкий коллектив, все они очень дружественны и сражаются друг за друга с огромным сопереживанием.

Я действительно рад, но не за себя. Когда тренеры делают замены, всегда делают правильные изменения, однако иногда это работает против. Я рад за Феллаини, Лингарда и Рэшфорда" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

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