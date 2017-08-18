Моуринью: "У нас просто команда с большей уверенностью, чем в прошлом сезоне"

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью: "У нас просто команда с большей уверенностью, чем в прошлом сезоне"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что не считает клуб фаворитом АПЛ.

"Я слишком опытен, чтобы потерять голову после победы над "Вест Хэмом" со счётом 4:0 в первом туре и думать о том, что такой результат сделал нас лучшей командой в стране, фаворитом или командой-мечтой. "МЮ" не является командой-мечтой и фаворитом в борьбе за титул. У нас просто команда с большей уверенностью, чем в прошлом сезоне. У нас больше радости, спокойствия и времени для работы. 

Сейчас я спокоен. Мне многое понравилось в игре против "Вест Хэма" в прошлом туре. Однако у нас нет задачи повторять счёт 4:0 в следующих матчах, потому что в АПЛ сделать это нелегко, а есть задача повторить ту же игру в исполнении нашей команды" - приводит слова Моуринью The Telegraph.

Читайте также: Моуринью подготовил новую роль для Ибрагимовича в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Первый матч в элите: "Жирона" сыграет с "Атлетико"

Первый матч в элите: "Жирона" сыграет с "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов