Моуринью: "У нас просто команда с большей уверенностью, чем в прошлом сезоне"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что не считает клуб фаворитом АПЛ.

"Я слишком опытен, чтобы потерять голову после победы над "Вест Хэмом" со счётом 4:0 в первом туре и думать о том, что такой результат сделал нас лучшей командой в стране, фаворитом или командой-мечтой. "МЮ" не является командой-мечтой и фаворитом в борьбе за титул. У нас просто команда с большей уверенностью, чем в прошлом сезоне. У нас больше радости, спокойствия и времени для работы.

Сейчас я спокоен. Мне многое понравилось в игре против "Вест Хэма" в прошлом туре. Однако у нас нет задачи повторять счёт 4:0 в следующих матчах, потому что в АПЛ сделать это нелегко, а есть задача повторить ту же игру в исполнении нашей команды" - приводит слова Моуринью The Telegraph.

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