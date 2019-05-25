Моуринью: "У "Реала" есть невероятные игроки, которые будут продолжать вести команду вперед"

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что думает о возможных трансферных покупках "Реала" этим летом. Об этом пишет El Mundo Deportivo.

"Скорее всего "Реал" хочет сделать важные покупки этим летом. Как и все великие клубы, "Реал" переживает разные моменты. Успешный цикл "Реала" начался несколько лет назад и закончился победой в Лиге чемпионов в 2018 году. Они неплохо усилятся, если сделают хорошие приобретения. В составе "Реала" есть невероятные игроки, которые будут продолжать вести команду вперед", - сказал Моуринью.

"Реал" занимает 3 место в турнирной таблице Примеры, отставая от выигравшей "Барселоны" на 19 баллов.

Не пропустите: Моуринью: "Если Клопп проиграет в финале ЛЧ в третий раз, для него это будет невыносимо"| http://soccernews.ru