Моуринью: "У "Реала" есть невероятные игроки, которые будут продолжать вести команду вперед"
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что думает о возможных трансферных покупках "Реала" этим летом. Об этом пишет El Mundo Deportivo.
"Скорее всего "Реал" хочет сделать важные покупки этим летом. Как и все великие клубы, "Реал" переживает разные моменты. Успешный цикл "Реала" начался несколько лет назад и закончился победой в Лиге чемпионов в 2018 году. Они неплохо усилятся, если сделают хорошие приобретения. В составе "Реала" есть невероятные игроки, которые будут продолжать вести команду вперед", - сказал Моуринью.
"Реал" занимает 3 место в турнирной таблице Примеры, отставая от выигравшей "Барселоны" на 19 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32