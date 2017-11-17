Моуринью: "У сборной Англии есть шанс выиграть ЧМ-2018"

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Моуринью: "У сборной Англии есть шанс выиграть ЧМ-2018"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, у сборной Англии есть все для того, чтобы выиграть Чемпионат Мира в России в следующем году.

"У сборной Англии есть шанс, в их составе есть действительно классные футболисты. У них есть большой опыт игры на клубном уровне — они каждую неделю выступают в Премьер-лиге, а некоторые из них проявляют себя и в Лиге чемпионов. Я уверен, что у Англии есть большой потенциал, чтобы добиться особенного на Чемпионате Мира", - сказал наставник.

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