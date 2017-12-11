Моуринью ударил Эдерсона после манчестерского дерби

После матча 16-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" (1:2) главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью ударил голкипера "горожан".

По информации источника, португальский специалист повздорил с Эдерсоном возле раздевалки, после чего ударил футболиста пластиковой бутылкой по голове.

Ситуация закончилось массовой потасовкой, которую прервали сотрудники службы безопасности. | http://soccernews.ru