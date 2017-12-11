Моуринью ударил Эдерсона после манчестерского дерби

Теги жозе моуриньюэдерсонманчестер ситиманчестер юнайтед

Моуринью ударил Эдерсона после манчестерского дербиПосле матча 16-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" (1:2) главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью ударил голкипера "горожан".

По информации источника, португальский специалист повздорил с Эдерсоном возле раздевалки, после чего ударил футболиста пластиковой бутылкой по голове. 

Ситуация закончилось массовой потасовкой, которую прервали сотрудники службы безопасности.   | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов