Моуринью: "Удивительная неделя футбола и абсолютная безопасность"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался о выступлении международных сборных.



"Невероятная неделя футбола. Хорошая атмосфера в играх сборных, абсолютная безопасность.



Результаты тестов на коронавирус после cыгранных матчей, незнакомцы, бегающие по полю во время тренировок команд, и многое другое.



Нужно заботиться о себе после очередной тренировки с участием 6 человек", - написал тренер в инстаграме.

После 8 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 2 место в турнирной таблице.

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