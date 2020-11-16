Моуринью: "Удивительная неделя футбола и абсолютная безопасность"

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Моуринью: "Удивительная неделя футбола и абсолютная безопасность"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался о выступлении международных сборных.

"Невероятная неделя футбола. Хорошая атмосфера в играх сборных, абсолютная безопасность.

Результаты тестов на коронавирус после cыгранных матчей, незнакомцы, бегающие по полю во время тренировок команд, и многое другое.

Нужно заботиться о себе после очередной тренировки с участием 6 человек", - написал тренер в инстаграме.

После 8 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 2 место в турнирной таблице.

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