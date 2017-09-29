Моуринью уклончиво ответил на вопрос о травме Погба

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Моуринью уклончиво ответил на вопрос о травме Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, скорее всего, надолго выбыл из-за повреждения.

"Касательно Погба у меня нет такой надежды, как в случае с Джонсом или Валенсией, игру которых я вижу на тренировках" - приводит слова тренера "МЮ" Моуринью ВВС.

Ранее сообщалось, что Погба пропустит от 4 до 6 недель.

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