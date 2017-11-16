Моуринью уклонился от ответа о своем будущем в "МЮ"

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Моуринью уклонился от ответа о своем будущем в "МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ушел от ответа о своем будущем в клубе.

"У меня действует трехлетний контракт. И когда я подписываю трехлетнее соглашение, это значит, что основная цель - добиться прогресса команды. Это означает победы в турнирах, и это нам уже удалось сделать в прошлом сезоне. Но когда речь идет о трофеях, все думают, конечно, о Премьер-лиге. Это понятно, но судить о прогрессе команды только по этому показателю не совсем верно.

Помимо нас за трофей борются пять-шесть клубов, имеющие те же возможности - или даже больше, потому что они более стабильны на протяжении последних нескольких лет" - приводит слова Моуринью The Mirror.

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