Моуринью упал на хоккее в Балашихе. Теперь вы видели все

Тренер Жозе Моуринью сегодня прибыл на хоккейный матч "Авангард" - СКА, где должен был провести символическое вбрасывание. Там с ним произошел неловкий случай.

Португалец прошел по красной ковровой дорожке, выбросил шайбу, и, возвращаясь к трибунам, подскользнулся и упал.

Лед скользкий, такое бывало с каждым из нас. pic.twitter.com/L7FJMxbUCb — КХЛ (@khl) 4 февраля 2019 г.

Хоккеисты Павел Дацюк и Евгений Медведев помогли 56-летнему специалисту подняться.

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