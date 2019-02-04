Моуринью упал на хоккее в Балашихе. Теперь вы видели все

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Моуринью упал на хоккее в Балашихе. Теперь вы видели все

Тренер Жозе Моуринью сегодня прибыл на хоккейный матч "Авангард" - СКА, где должен был провести символическое вбрасывание. Там с ним произошел неловкий случай.

Португалец прошел по красной ковровой дорожке, выбросил шайбу, и, возвращаясь к трибунам, подскользнулся и упал. 

Хоккеисты Павел Дацюк и Евгений Медведев помогли 56-летнему специалисту подняться.

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