Моуринью установил личный антирекорд

Фото инстаграм Жозе Моуринью

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью впервые в карьере проиграл 10 матчей за один чемпионат.

Юбилейным в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги стало воскресное поражение от "Манчестер Юнайтед" (1:3).

Ранее Моуринью-тренер никогда не уступал более 9 раз в национальном первенстве в рамках одного сезона.

"Тоттенхэм" занимает седьмое место в таблице АПЛ, набрав 49 очков в 31 туре.

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