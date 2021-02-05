Моуринью установил личный антирекорд из-за поражения от "Челси"

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Моуринью установил личный антирекорд из-за поражения от "Челси"

Лондонский "Тоттенхэм" потерпел третье поражение подряд в АПЛ, минимально уступив в дерби "Челси" (0:1).

Два из трёх проигрышей "шпор" - от "синих" и "Ливерпуля" (1:3) неделю назад - пришлись на домашние матчи.

Таким образом, наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью впервые в карьере был дважды подряд побеждён на своём поле в рамках Премьер-лиги.

Напомним, что ранее португалец возглавлял "Манчестер Юнайтед" и дважды "Челси".

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