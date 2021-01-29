Моуринью установил личный антирекорд в противостоянии с "Ливерпулем"

В рамках 20-го тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде победил "Тоттенхэм" со счётом 3:1.

Команда Жозе Моуринью проиграла "красным" в четвёртом матче Премьер-лиги подряд.

Как сообщает Opta, это худшая серия поражений против одного соперника в рамках чемпионата в карьере португальского тренера.

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