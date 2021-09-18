Моуринью установил личный тренерский рекорд

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Моуринью установил личный тренерский рекорд

Фото твиттер "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью начал у руля римской команды с шести побед подряд.

"Волки" после назначения португальского специалиста выиграли по три матча в Серии А и Лиге Конференций с общим счётом 19:4.

Ранее 58-летнему тренеру ни в одном из своих восьми клубов не удавалось стартовать подобным образом.

До "Ромы" Моуринью возглавлял "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", дважды "Челси", "Реал", "Интер", "Порту", "Бенфику" и "Униан Лейрию".

Не пропустите: Моуринью хочет выиграть Лигу Конференций. | http://soccernews.ru
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