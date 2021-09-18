Моуринью установил личный тренерский рекорд
Фото твиттер "Ромы"
Наставник "Ромы" Жозе Моуринью начал у руля римской команды с шести побед подряд.
"Волки" после назначения португальского специалиста выиграли по три матча в Серии А и Лиге Конференций с общим счётом 19:4.
Ранее 58-летнему тренеру ни в одном из своих восьми клубов не удавалось стартовать подобным образом.
До "Ромы" Моуринью возглавлял "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", дважды "Челси", "Реал", "Интер", "Порту", "Бенфику" и "Униан Лейрию".
Не пропустите: Моуринью хочет выиграть Лигу Конференций. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Уфа" переиграла "Химки", несмотря на дубль Глушакова
-
Гасперини рассказал о роли Миранчука в "Аталанте"
-
Глушаков отличился в четвёртом матче подряд
-
Тухель серьёзно помог своей домработнице перед уходом из ПСЖ
-
Майка Ричардс назвал лучшего флангового нападающего мира
-
Тренер "Химок" Черевченко прокомментировал свою болезнь
-
Райола не исключил уход де Лигта из "Ювентуса"
-
Моуринью установил личный тренерский рекорд
-
Тренер "Химок" заболел перед матчем с "Уфой"
-
Экс-форвард "Челси" может стать спортивным директором "Локомотива"
-
Кьяер определился со своим будущим в "Милане"
-
Эдера зовут в Саудовскую Аравию
-
"Интер" следит за тремя футболистами
-
Пеле рассказал о состоянии своего здоровья
-
Кабелла объяснил свои слова об ошибочности трансфера в "Краснодар"
-
Вейналдум жалеет о переходе в ПСЖ
-
Йович получил предложение от итальянского топ-клуба
-
"Реал" презентовал новую третью форму
-
Мбаппе зарабатывает в ПСЖ в 2,5 раза меньше, чем Месси и Неймар
-
Анджорин сравнил фанатов "Локомотива" и "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17