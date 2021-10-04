Моуринью установил рекорд Серии А

Фото твиттер "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью переписал историю чемпионата Италии, сообщает Opta.

Португальский тренер стал рекордсменом турнира по домашней беспроигрышной серии.

Команды Моуринью не знают поражений на своём поле в рамках Серии А в 42 матчах подряд. Ему удалось достичь такого показателя с учётом периода работы в миланском "Интере" с 2008 по 2010 год.

Предыдущий рекорд принадлежал Массимилиано Аллегри, который с "Ювентусом" не проигрывал в домашних матчах Серии А с сентября 2015-го по сентябрь 2017-го года.

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